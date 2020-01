Aereo antincendio precipita durante intervento: morti 3 soccorritori (Di giovedì 23 gennaio 2020) A sudovest di Sydney un Aereo antincendio è precipitato mentre era impegnato nella lotta contro i roghi che stanno devastando l'Australia da settembre. I tre componenti dell'equipaggio sono morti, ha reso noto il commissario dei servizi antincendio del Nuovo Galles del Sud, Shane Fitzsimmons, che ha spiegato che "purtroppo non ci sono sopravvissuti allo schianto". "Il velivolo ha colpito violentemente il suolo, e al momento non si conoscono i motivi dell'incidente", ha aggiunto. Il centro di controllo aveva perso contatto con il velivolo, un imponente C-130 Hercules, mentre operava nella regione di Snowy Monaro nel pomeriggio. A seguito dell'incidente, ha detto Fitzsimmons, la ditta canadese proprietaria dell'Aereo caduto, la Coulson Aviation, ha deciso di sospendere tutti i propri voli negli Stati australiani del Nuovo Galles del Sud e di Victoria per sottoporre gli aerei a una ... howtodofor

