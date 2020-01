VIDEO Matteo Rizzo settimo dopo lo short agli Europei di Graz. Riviviamo la performance dell’azzurro (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Matteo Rizzo ha chiuso lo short program dei Campionati Europei 2020 di pattinaggio artistico in settima posizione. L’atleta delle Fiamme Azzurre allenato da Franca Bianconi e dal padre Valter, nonostante un ottimo triplo axel, ha pagato dazio nel quadruplo toeloop, arrivato decisamente sbilanciato in avanti e, soprattutto, nella combinazione triplo lutz/triplo toeloop, quest’ultimo degradato dal pannello. Con qualche problemino anche nella trottola combinata l’atleta romano stanziato a Bergamo ha guadagnato 79.07 (39.89, 39.18), ponendosi a cinque punti di distanza dal podio. Riviviamo il segmento di gara di Matteo Rizzo, pattinato sulle note di “Start a fire” di John Legend. IL VIDEO DELLO short PROGRAM DI Matteo Rizzo Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti ... oasport

