Vertenza operai idraulico forestali campani: i lavoratori scrivono a De Luca (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Una lettera al Presidente della Regione campania, Vincenzo De Luca, e ai consiglieri regionali di maggioranza e opposizione, per sollecitare l’intervento della Regione affinché l’Ente di Palazzo Santa Lucia garantisca la stabilizzazione dei lavoratori precari e sblocchi il pagamento degli stipendi arretrati agli operai idraulico forestali. È quanto deciso ieri sera ad Avellino, in una riunione sul futuro incerto del comparto forestazione in campania, organizzata dai lavoratori idraulico forestali dipendenti delle Comunità Montane e delle Province, assunti con contratti a termine e a tempo indeterminato, provenienti da ogni angolo della regione, tra cui Salerno e provincia. Preoccupati sul loro futuro lavorativo sempre più incerto e precario, numerosi padri e madri di famiglia, quasi tutti ultra 50enni e assunti con contratto a tempo determinato ... anteprima24

