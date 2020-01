Tiffany apre il suo Blue Box Café a Londra (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il celebre Cafè di Tiffany sulla Fifth Avenue di New York, quello dove si fermava a fare colazione la giovanissima ed elegante Audrey Hepburn nel film "Colazione da Tiffany", apre la sua prima sede europea nei celebri magazzini Harrods a Londra. L'inaugurazione è prevista per febbraio 2020 e sono già numerose le prenotazioni. fanpage

