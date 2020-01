Svolta sul caso di Vicky Bucci, ritrovato il corpo, era scomparsa dopo una lite col compagno (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La somparsa di Vicky Bucci, 42 anni è avvenuta lo scorso 18 dicembre. Il suo compagno dell’ultima notte in cui ha visto la donna ha raccontato: “Abbiamo litigato tutta la sera, poi sono uscito a comprare le sigarette e lei non c’era più” E ammette che il motivodel litigio era la gelosia:” Abbiamo litigato per gelosia, ammette, riceveva messaggi a orari che non mi piacevano”. Il ritrovamento del corpo della donna Il triste epilogo della donna che aveva fatto perdere le sue tracce insieme alla sua Panda rossa il 18 dicembre scorso. E’ di Vicky Bucci corpo rinvenuto nell’auto finita nelle acque del porto di Termoli e scoperto dai sommozzatori. A dare conferma dell’identita della donna la procura di Larino. Secondo quanto raccontato, sia dal compagno della donna che dai vicini, quella notte la coppia aveva avuto un furioso litigio. Le urla che scaturivano ... kontrokultura

KontroKulturaa : Svolta sul caso di Vicky Bucci, ritrovato il corpo, era scomparsa dopo una lite col compagno - - gianluca_bona : @eziomauro @repubblica Adesso mi aspetto l’articolo sul @ilfoglio_it magari di @AnnalisaChirico che ci spiega che s… - vivar : La svolta nelle indagini sul rogo di Servigliano: arrestata la mamma della piccola morta fra le fiamme. — in Servig… -