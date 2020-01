Sci alpino, la stagione sulle montagne russe di Sofia Goggia. A Bansko per trovare continuità (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sofia Goggia in questa annata della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 sta dando un po’ la sensazione di non divertirsi. Sia ben chiaro, la bergamasca adora sciare e mettersi in competizione, ma l’assenza di Olimpiadi, Mondiali, e speranze per la vittoria della Sfera di Cristallo, sembra averle tolto una piccola parte della sua elettricità. Anche per questo motivo la nostra fuoriclasse sta procedendo su buoni livelli, certo, ma non con la consueta continuità che l’ha contraddistinta in questa sua prima fase di carriera. Dopo la non qualificazione alla seconda manche del gigante di Soelden, la classe 1992 ha chiuso undicesima a Killington, quindi sesta in discesa a Lake Louise, prima di un dodicesimo posto e una uscita di pista in SuperG Tornata in Europa ha vinto brillantemente nella stessa disciplina a Sankt Moritz prima di un ventunesimo posto in discesa. ... oasport

