Sanremo 2015: canzoni top, vincitori, la classifica e momenti memorabili (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sanremo 2015 vede alla conduzione Carlo Conti (sua anche la direzione artistica), affiancato da Arisa, Emma Marrone e Rocío Muñoz Morales. Un'edizione fortunata e con un boom di ascolti, che vedrà trionfare il trio de Il Volo e che accoglie tra i grandi ospiti Tiziano Ferro, gli Imagine Dragons, Conchita Wurst e molti altri. Aspettando Sanremo 2020 e i suoi artisti, ecco cinque cantanti da ricordare dell'edizione 2015. Il Volo, «Grande amore» Amore, solo amore è quello che sento Dimmi perché quando penso, penso solo a te Dimmi perché quando vedo, vedo solo te Dimmi perché quando credo, credo solo in te grande amore I vincitori di Sanremo 2015 Il Volo partecipano di diritto all'Eurovision Song Contest. Questo poichè il regolamento di questa edizione prevede infatti che, salvo rinuncia, il vincitore della sezione Campioni ... gqitalia

barinewstv : Nek: “Sono rinato a Sanremo nel 2015 e adesso penso al secondo tempo” - unuomopop : quanto l’abbiamo trattata male a Sanremo 2015 non ci meritiamo un cazzooooo la Celine Dion europea - beppebottero : #Sanremo: un passo indietro... Al #FestivalDiSanremo? No, non si parla di #Amadeus e della fidanzata di Valentino R… -