Quattro mezze cartelle 28 | ‘Come le rughe di una foglia’

Prima proposta editoriale del 2020. Le indicazioni sull'invio delle proposte le trovate qui. Incipit Un bar a Milano, di sera. Fuori, pioggia a secchiate. L'umido che entra nelle ossa, viscido e subdolo. Chiedo qualcosa di forte, per scaldarmi l'anima. Sto appoggiato al bancone, chiuso nello scrigno segreto dei fatti miei. All'improvviso con la coda dell'occhio intravedo un'ombra che mi si siede accanto. "Anche a me lo stesso" ordina. Istintivamente mi volto. Un uomo, sarà sui trenta. Bel viso, lineamenti regolari, armonici. Vestire ricercato, di classe. Quando il cameriere ci porge i bicchieri, lui lo alza verso di me: "Alla salute! E che questo tempaccio se ne vada presto". Sono turbato. Lì per lì affogo nel whisky una specie di grugnito. Non è la mia passione, ma sempre meglio della grappa. Quando appoggio il bicchiere, ci guardiamo. Sento una deliziosa ...

