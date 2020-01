Pietro Anastasi alla moglie l’ultima frase che ripeteva sempre “Mi devi promettere che mi fai morire” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Una frase terribile quella pronunciata da Pietro Anastasi alla moglie Anna Bianchi. L’ex giocatore della Juventus aveva scoperto di essere malato di Sla e aveva chiesto alla moglie che doveva promettergli che doveva farlo morire”. Pietro Anastasi è morto a 71 anni per la Sla. A raccontare quanto fosse accaduto proprio la moglie di Pietro Anastasi, Anna Bianchi. I due stavano insieme da 53 anni. Il forte ex attaccante dell’inter e della Nazionale aveva deciso di ricorrere alla sedazione profonda. La moglie racconta che il marito: “Voleva andare in Svizzera come Dj Fabo, porre fine alle sue sofferenze con il suicidio assistito. Me lo chiedeva quando era già malato, ma non sapeva ancora di avere la Sla”. La moglie racconta di essersi accorti della terribile malattia perché Pietro Anastasi non impugnava bene la forchetta. La diagnosi di dottori fu atroce, tumore ... baritalianews

