Paura sul volo Ryanair: fumo in cabina, piloti costretti a fare un atterraggio d’emergenza (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Attimi di panico sul volo Ryanair partito dall’aeroporto di Bucarest, in Romania, e diretto a Londra Stansted. Poco dopo il decollo, la cabina è stata invasa dal fumo. I piloti sono stati costretti a effettuare un atterraggio d’emergenza, tornando nello scalo di partenza. I 169 passeggeri sono rimasti illesi e sono stati trasferiti su un altro velivolo della compagnia irlandese. Al di là dello spavento, molte persone si sono lamentate per il fatto che non fossero uscite le maschere per l’ossigeno. Secondo la compagnia, il fumo è stato causato dal liquido di sbrinamento entrato nell’impianto di condizionamento dell’aria. Video Facebook/Cosmin Malureanu L'articolo Paura sul volo Ryanair: fumo in cabina, piloti costretti a fare un atterraggio d’emergenza proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

