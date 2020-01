Padova, pericolo peste suina: sequestrate quasi 10 tonnellate di carne cinese (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Lavinia Greci Il materiale biologico era stato introdotto illegalmente in Veneto ed è stato individuato grazie a un'operazione delle fiamme gialle. La Coldiretti denuncia: "Le frontiere Ue sono un colabrodo" La guardia di Finanza di Padova, in collaborazione con il servizio veterinario e del Servizio igiene, alimenti e nutrizione dell'Ulss 6 Euganea, in queste ore, ha sequestrato in un magazzino nella zona industriale 9,420 chili di carne suina di origine cinese, importata nell'Unione europea in violazione delle norme doganali e sanitarie. In base a quanto riportato dalle fiamme gialle, la confisca si sarebbe resa necessaria per pericolo di contaminazione della peste suina africana (Asf). L'eliminazione immediata In base alle prime ricostruzioni, poi, in seguito all'operazione sarebbe stata sequestrata anche l'attività commerciale dove è stato trovato il materiale biologico ... ilgiornale

