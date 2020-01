Omicidio Scazzi: 11 condanne per depistaggi, 4 anni a zio Michele, 5 a Ivano Russo, il ragazzo conteso da Sabrina Misseri e la cugina Sarah (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Omicidio Sarah Scazzi: 11 condanne per depistaggi, 4 anni a zio Michele Il giudice monocratico del tribunale di Taranto Loredana Galasso ha inflitto 11 condanne ad altrettanti imputati nel processo sui depistaggi inerenti alle indagini sull’Omicidio di Sarah Scazzi: tra i condannati figura anche lo zio della vittima, Michele Misseri. La decisione del giudice è arrivata nella serata di martedì 21 gennaio. Delitto di Avetrana, la ricostruzione completa della storia A Michele Misseri, già condannato nel processo principale in via definitiva a 8 anni di carcere per soppressione di cadavere, sono stati inflitti 4 anni di reclusione per il reato di autocalunnia: l’uomo, infatti, si autoaccusò dell’Omicidio della nipote per coprire la figlia Sabrina, autrice del delitto, e la moglie Concetta Serrano, condannata per concorso in Omicidio. La pena più alta, invece, è stata ... tpi

