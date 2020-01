Neonata morta dopo il parto, la mamma resta ai domiciliari: non ha risposto alle domande del gip (Di mercoledì 22 gennaio 2020) resta ai domiciliari la ragazza di 30 anni accusata dell'omicidio della figlia subito dopo averla partorita in casa a Vitinia, periferia sud di Roma. La donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande del gip nel corso dell'interrogatorio di garanzia. fanpage

