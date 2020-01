Nancy Brilli: "Andiamo in scena senza stipendio. I lavoratori dello spettacolo si umiliano per essere pagati" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) “Capita anche ai lavoratori dello spettacolo di non venir pagati o di non esserlo in tempo”. Sono le parole dell’attrice Nancy Brilli che, sulla sua rubrica sulla testata Leggo, scrive:“Mi dispiace e mi fa inferocire vedere un tecnico, un attore, un padre o una madre di famiglia costretti a umiliarsi ripetutamente per chiedere quanto si è guadagnato, lavorando seriamente e con fatica. Questo pezzo era tutto un altro, e meno male che non funzionava internet e non è partito. Mi auguro che il mio direttore mi sopporti e ci supporti. Stiamo andando in scena senza paga. Dovevo dirvelo. Che vergogna”.Così l’attrice, attualmente in scena con lo spettacolo A che servono gli uomini di Lina Wertmüller, ha voluto gettare luce sulle difficoltà incontrate dal settore delle maestranze e dai lavoratori dello spettacolo.Una presa di ... huffingtonpost

jaywkill22 : Cancellate, per favore @UEFAcom_it ?????????? Piu sexy Nancy Brilli o Sharon Stone? Un ottimo giocatore vs una legg… - bonvivrenet : RT @gbmarchetto: «Dobbiamo abituarci La famiglia è cambiata». Intervista a Nancy Brilli - - OKservicenet : RT @gbmarchetto: «Dobbiamo abituarci La famiglia è cambiata». Intervista a Nancy Brilli - -