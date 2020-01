Meloni: Zingaretti nasconde Pd e Di Maio presenta dimissioni, Fdi vuole elezioni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roma – “Tra Zingaretti che tenta di nascondere il Pd proponendo lo scioglimento del suo partito e Di Maio che si dimette da capo politico del M5S, assistiamo alle battute finali di un Governo fantoccio nato nel palazzo con il solo scopo di non far decidere agli italiani da chi vogliono essere rappresentati. Fratelli d’Italia non ha alcuna intenzione di stare in silenzio: elezioni subito per dare alla Nazione un Governo forte e coeso”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. L'articolo Meloni: Zingaretti nasconde Pd e Di Maio presenta dimissioni, Fdi vuole elezioni proviene da RomaDailyNews. romadailynews

