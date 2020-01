Limbiate, accoltella il vicino e il collega sotto casa (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Drammatica aggressione questa mattina attorno alle 7.15 in via Sardegna a Limbiate. Un anziano tra i 75 e gli 80 anni ha aggredito un ventinovenne attendendolo davanti a casa e ferendolo con un grosso coltello da cucina. A quanto pare dalle prime ricostruzioni, l’anziano ce l’aveva col giovane per una questione di vicinato forse legata a problemi di rumorosità. Il ventinovenne è stato colpito dall’uomo, un collega del giovane che lo stava attendendo sotto casa è intervenuto per prestargli soccorso, ma è stato a sua volta ferito dall’anziano. Sul posto sono accorsi i Carabinieri di Limbiate e di Desio, che hanno disarmato e immobilizzato l’anziano, mentre i due giovani venivano soccorsi dall’automedica di Garbagnate e da un equipaggio della Croce Rossa di Paderno: per fortuna per loro soltanto ferite leggere. su Il Notiziario. ilnotiziario

