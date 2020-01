Le indagini sui soldi alla Fondazione Change di Giovanni Toti (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Fiorenza Sarzanini racconta sul Corriere della Sera che c’è un’indagine sui soldi alla Fondazione Change di Giovanni Toti, governatore della Liguria. I magistrati di Genova e la Guardia di Finanza stanno verificando i bilanci della Fondazione Change: Nella relazione dell’Uif si fa infatti esplicito riferimento a due bonifici finiti sul suo conto corrente per un totale di 25 mila euro. Il sospetto è che si tratti di un finanziamento illecito e per questo dovrà chiarire ai magistrati l’utilizzo dei fondi. Nell’elenco dei finanziatori c’è anche la Moby dell’armatore Vincenzo Onorato, già perquisito dai magistrati di Firenze che indagano sulla Open di Matteo Renzi e «segnalato» per i soldi versati al sito di Beppe Grillo e alla Casaleggio Associati. Toti si dice «assolutamente tranquillo, è tutto registrato e regolare. Tutte le spese sono collegate all’attività politica, non c’è ... nextquotidiano

