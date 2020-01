L’anno giudiziario sarà inaugurato per la prima volta nella Cittadella (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – È ufficiale: la prossima inaugurazione delL’anno giudiziario di Salerno si terrà all’interno della Cittadella giudiziaria. Sono, infatti, già partiti gli inviti ufficiali. Il 1 febbraio alle ore 9 nell’aula magna del nuovo palazzo di giustizia nell’edificio D della Cittadella Giudiziaria sarà, infatti, tenuta l’assemblea generale annuale della Corte di Appello per ascoltare la relazione della presidente Iside Russo sull’amministrazione della giustizia nel distretto durante L’anno 2019. Seguirà l’inaugurazione delL’anno giudiziario 2020 e subito dopo si svolgerà un dibattito. Nei mesi scorsi la presidente, più volte, si era augurata di poter inaugurare L’anno giudiziario nel nuovo palazzo di giustizia. L'articolo L’anno giudiziario sarà inaugurato per la prima volta nella Cittadella proviene da Anteprima24.it. anteprima24

