La pirateria del libro sottrae 528 milioni all’anno

La ricerca Ipsos sui libri evidenza come la pirateria sottrae 528 milioni di euro all'anno con ricadute per il Paese superiori al miliardo. ROMA – Sono stati pubblicati i dati della ricerca Ipsos sui libri. Numeri che mettono in evidenzia come la pirateria sottrae annualmente 528 milioni di euro, cifra molto alta se si pensa che è pari al 23% del mercato con ricadute per il sistema Pese superiori al miliardo di euro. Un italiano su tre, viene evidenziato nel documento – ha compiuto almeno un atto di pirateria con età superiore ai 15 anni. E la maggior parte pensano che questi gesti non vengano scoperti o puniti. Una moda che deve assolutamente cambiare per consentire al Paese di avere una possibilità di uscire dalla crisi economica. Il danno economico all'editoria Il danno economico all'editoria varia, precisa Ipsos, è pari a 324 milioni ...

