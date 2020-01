La Grecia ha una nuova presidente della Repubblica, e per la prima volta è una donna (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Katerina Sakellaropoulou è la nuova presidente della Repubblica greca, eletta dal parlamento con 261 voti su 300: è la prima presidente donna nella storia paese. Sakellaropoulou – ex giudice e presidente del Consiglio di Stato (anche in quest’ultimo caso prima donna ilpost

HuffPostItalia : In Grecia eletta per la prima volta una donna alla presidenza della Repubblica: è Ekaterini Sakellaropoulou - amnestyitalia : 'Ho soggiornato a Samos solo per un mese ma è stato sufficiente a farmi rendere conto del divario che c’è tra le le… - chruggeriTg2 : La #Grecia elegge una donna Capo di Stato x la prima volta nella sua storia. 261 deputati su 300 hanno votato per… -