La burocrazia del male: i documenti sulla persecuzione antisemita (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Milano, 22 gen. (askanews) – Hannah Arendt ci ha insegnato a riconoscere la banalità del male. Un concetto che trova evidenza (e in inglese “evidence” significa “prova”) nella mostra “Storie restituite”, che Intesa Sanpaolo nelle Gallerie d’Italia di Piazza Scala a Milano dedica ai documenti della persecuzione antisemita nell’archivio storico della banca. In quei faldoni, quei banali, appunto, documenti, passa tutto il dramma della Shoah, in una versione anti retorica e quindi molto più reale. “I documenti – ci ha detto Barbara Costa, dell’Archivio storico di Intesa Sanpaolo, curatrice della mostra – sono proprio lì a testimoniare, al di là delle fake news e al di là dei negazionisti, che questi fatti sono esistiti. E i documenti ci saranno, se saremo capaci di conservarli, anche dopo, quando purtroppo non ci ... notizie

