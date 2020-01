Il ‘Villaggio dei ragazzi’ festeggia don Salvatore d’Angelo, maestro della gioventù (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMaddaloni (Ce) – In occasione dei 100 anni dalla dipartita di don Salvatore d’Angelo (1920 – 2020), sabato 25 gennaio 2020, alle ore 10.00, nella chiesa di Santa Maria della Pace del Villaggio dei Ragazzi, sarà celebrata una Santa Messa in ricordo. “Don Salvatore nel 1946, allora giovane sacerdote, rinunciò alla carriera diplomatica vaticanense, cui era già avviato, per fondare il “Villaggio dei Ragazzi” nella sua Maddaloni. L’Opera, oggi, continua ad essere determinante per assistere, educare e formare i giovanissimi che vivono in condizioni di disagio, confermandosi un “risorsa” preziosa per il welfare campano e non solo. Il mio impegno, in onore del Fondatore e nell’interesse non solo delle nostre genti ma dell’intera comunità campana, continuerà ad essere quello di mettere in campo tutti gli sforzi necessari affinché l’Ente prosegua il ... anteprima24

