Ibiza, impresa sfiorata: in Coppa del Re vince il Barcellona (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L’Ibiza sfiora l’impresa in Coppa del Re contro il Barcellona: i blaugrana di Setien si salvano grazie a Griezmann Il Barcellona si aggiudica il passaggio del turno in Coppa del Re a discapito dell’Ibiza, sconfitto di misura per 2-1. I blaugrana di Quique Setien devono ringraziare Antoine Griezmann, autore della doppietta decisiva. Si tratta, però, di una vera e propria impresa sfiorata per i padroni di casa, capaci di passare in vantaggio contro il Barça dopo appena nove minuti con il gol di Pep Caballe. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Ali15504542 : RT @DiMarzio: Illusione #Ibiza: solo #Griezmann nega l’impresa con il #Barcellona ?? - DiMarzio : Illusione #Ibiza: solo #Griezmann nega l’impresa con il #Barcellona ?? - BombeDiVlad : ???Con una rete di #Griezmann in pieno recupero, doppietta per lui, il #Barca rimonta l'#Ibiza e supera il terzo tur… -