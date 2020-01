I due fratelli accusati di spaccio rispondono: «Denunceremo la signora che ha portato Salvini da noi» | VIDEO (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Uno, il più piccolo, dice di non aver mai spacciato in vita sua e di non esser mai stato in contatto con quegli ambienti; l’altro racconta di precedenti penali, ma che ora è pulito da tempo. Fanpage è riuscita a intervistare i due ragazzi protagonisti della trovata elettorale di «Matteo Salvini citofona». Non si è trattato dell’ultimo reality show, ma di quanto accaduto nel tardo pomeriggio di martedì a Bologna, nel quartiere Pilastro. La storia la conoscono ormai tutti e adesso la parola passa ai due giovani accusati da una donna che ha condotto il leader della Lega sotto casa loro (e dei loro genitori), dipingendoli (almeno uno dei due) come pusher. LEGGI ANCHE > Salvini citofona alla gente per sapere se sono spacciatori VIDEO Il primo a rispondere alle domande del giornalista di Fanpage è il più giovane. Ha 17 anni, gioca a calcio e sottolinea come lui con lo spaccio ... giornalettismo

