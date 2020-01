Fiere: Sigep e Ab Tech Expo, 200mila presenze e 33mila buyer da 187 Paesi (Di giovedì 23 gennaio 2020) Rimini, 23 gen. (Labitalia) – Sei parole chiave per indicare il futuro del foodservice dolce: qualità, italianità, innovazione, expertise, design e passione. Un settore in costante espansione e due manifestazioni che di edizione in edizione crescono per dimensioni e qualità degli espositori e dei visitatori: oltre 200mila presenze di operatori professionali, 33mila buyer provenienti da 187 Paesi, in testa Spagna, Germania e Francia, ma anche tanti Paesi da Asia e Americhe a partire da Cina e Stati Uniti. Sono questi i numeri record di Sigep, il Salone internazionale di gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè, giunto alla 41ma edizione e di A.B. Tech Expo, 6° Salone delle tecnologie e prodotti per la panificazione, pasticceria e dolciario, che hanno chiuso i battenti ieri. Le due manifestazioni di Italian Exhibition Group, infatti, inaugurate sabato scorso dal ... ildenaro

