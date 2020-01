Energia: al via progetto ‘Platone’, rivoluziona consumi elettrici e ottimizza gestione reti (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roma, 22 gen. (Adnkronos) – Al via il progetto ‘Platone’ che ha l’obiettivo di sviluppare e testare una soluzione tecnologica d’avanguardia in grado di abilitare i meccanismi di flessibilità energetica all’interno di un mercato aperto e inclusivo. Oggi, presso la Centrale Montemartini, si sono svolti i lavori dell’Assemblea Generale del progetto PlatOne – PLATform for Operation of distribution Networks – un consorzio europeo di aziende ed enti – finanziato dall’Ue, nell’ambito del Programma Quadro per la Ricerca e l’Innovazione ‘Horizon 2020’.Con un partenariato transnazionale composto da 12 partner pubblico-privati Acea Energia, Areti, Apio, Avacon, Baum, Engineering, E.DSO, Hedno, Politecnico di Atene Ntua, Rse, Siemens) provenienti da Italia, Grecia, Belgio e Germania, coordinati ... calcioweb.eu

