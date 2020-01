Dal «sesso ascellare» alle altre zone insolite che stimolano il piacere (Di mercoledì 22 gennaio 2020) PARTI DALLA TESTANON SOTTOVALUTARE LE PALPEBREDILLO ALL’ORECCHIOCOLLO, NUCA, SPalleMANI E BRACCIABRIVIDI LUNGO LA SCHIENACON I PIEDISi chiama «armpit sex», sesso ascellare, ed è la pratica sessuale che si è particolarmente diffusa tra i giovani come alternativa alla penetrazione nel rapporto uomo-donna oppure donna-donna. Una modalità curiosa di procurarsi piacere, affine alla tradizione del feticismo dell’ascella, che è in realtà una parafilia, una perversione sessuale che si riscontra quando ci si eccita sessualmente alla vista o durante il contatto con le ascelle. Scientificamente si chiama mascalagnia ed è probabilmente meno celebre della podofilia, il feticismo del piede, che vanta una tradizione ben più ricca di citazioni letterarie e cinematografiche (un esempio fra tutti? L’interpretazione giocosa che ne ha dato il regista Charles Crichton in Un pesce di nome Wanda, con la ... vanityfair

