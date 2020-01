Coppa Italia| Napoli-Lazio 1-0, decide Insigne, azzurri in semifinale. Oggi Juventus-Roma, le probabili formazioni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) JUVENTUS ROMA PROBABILI FORMAZIONI- Il Napoli batte 1-0 la Lazio e vola in semifinale di Coppa Italia grazie ad un gol di Insigne nelle battute iniziali. Partenopei spavaldi, ben organizzati e corsari contro una squadra spumeggiante e mai doma. Tanta sfortuna per gli uomini di Simone Inzaghi, sia al momento del calcio di rigore di … L'articolo Coppa Italia Napoli-Lazio 1-0, decide Insigne, azzurri in semifinale. Oggi Juventus-Roma, le probabili formazioni proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... serieanews

CarloCalenda : La politica in Italia è arte mistica. Per praticarla non devi innanzitutto essere un “tecnico”, cioè saper fare qua… - sscnapoli_br : Oi, semifinal da Coppa Italia ??! ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? #DiLorenzo “Vittoria meritata, la #CoppaItalia è un nostro obiettivo” ???? -