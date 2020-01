Contro la web tax, Trump rispolvera i dazi sull'auto (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Proprio nei giorni del World Economic Forum di Davos la guerra commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea raggiunge i suoi primi picchi nel nuovo braccio di ferro sulla digital tax, la tassa sui giganti della Silycon Valley decisa da paesi come la Francia, l’Italia, la Gran Bretagna. E, come ieri, è sempre il segretario al Tesoro Steven Mnuchin a suonare la sveglia delle minacce: “Una tassa digitale è discriminatoria per natura - dice intervendo a Davos - Se si vogliono imporre arbitrariamente tasse sulle nostre aziende, allora noi punteremo a imporre tasse in modo arbitrario sulle auto”.Contro la web tax, Donald Trump rispolvera dunque la minaccia di dazi sulle auto usata in precedenza, in altri capitoli della guerra commerciale col mondo da quando il presidente è alla Casa Bianca. Finora i dazi sulle auto di manifattura Ue non sono mai ... huffingtonpost

