Brescia, Bjarnason si presenta: «Sono fiducioso per la salvezza» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Brescia, il nuovo acquisto Birkir Bjarnason si presenta: ecco le parole del centrocampista islandese classe 1988 Birkir Bjarnason si presenta: ecco le parole del nuovo centrocampista del Brescia in conferenza stampa. Bjarnason – «La trattativa è andata a buon fine nel giro pochi giorni, Sono molto contento di tornare in Italia e di poter giocare con il Brescia. Abbiamo giocatori bravi e una squadra che secondo me sa giocare bene. Credo che possiamo salvarci, Sono fiducioso. Milan? Al momento dobbiamo pensare a noi stessi. Faremo il massimo per conquistare punti preziosi in chiave salvezza. Dobbiamo iniziare sin da subito, non vogliamo arrivare a fine stagione con il rischio concreto di retrocedere. Contro il Milan possiamo fare bene». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

