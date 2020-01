Box e posti auto in Campania: ecco quanto costano città per città (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il mercato dei box e dei posti auto, nella prima parte del 2019, segnala nelle grandi città una sostanziale stabilità (+0,1% per i box e -0,4% per i posti auto). Nello stesso periodo anche le compravendite dei box sono cresciute, (+7,6%) a conferma dello stato di buona salute di questo comparto immobiliare. Bologna, Milano e Firenze sono le realtà in cui i prezzi hanno registrato la migliore performance. Le quotazioni più elevate, come sempre, si segnalano nelle zone centrali dove l’offerta è sempre molto bassa. Variazione % dei prezzi: così in Italia (II sem. 2018/I sem. 2019) città Box Posto auto Bari -0,8% 0,0% Bologna +2,7% +3,1% Firenze +1,7% -0,3% Genova -1,4% -4,8% Milano 1,4% 2,0% Napoli -0,2% -3,0% Palermo -1,1% -0,8% Roma -1,7% -0,8% Torino +0,2% -0,6% Verona +0,2% +1,0% L’analisi delle informazioni raccolte dalle agenzie di Tecnocasa dice ... ildenaro

