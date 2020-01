Beppe Angelini alla guida del Napoli Primavera (Di mercoledì 22 gennaio 2020) È ufficiale, il Napoli comunica di aver affidato la guida tecnica della squadra Primavera al Signor Giuseppe Angelini. Angelini, ex allenatore del Santarcangelo in serie D e in serie C e nell’ultima stagione del Cesena che ha portato dalla serie D alla serie C, subentra a Roberto Baronio esonerato dopo un anno e mezzo in azzurro. a seguito della sconfitta maturata contro il Pescara. Il compito del nuovo tecnico sarà quello di risollevare le sorti della squadra, la Primavera del Napoli è infatti attualmente ultima a 9 punti e viene da quattro sconfitte di fila. La Società augura al nuovo tecnico un buon lavoro. L'articolo Beppe Angelini alla guida del Napoli Primavera ilNapolista. ilnapolista

