Benny Safdie nel cast di Pieces of a Woman con Shia LaBeouf (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Benny Safdie, uno dei due registi di Uncut Gems con Adam Sandler e già attore in Good Time, si unirà al cast del film indie Pieces of a Woman al fianco di Shia LaBeouf e Vanessa Kirby. Un cast sempre più nutrito quello che comporrà il film Pieces of a Woman, dramma indipendente che ruoterà … L'articolo Benny Safdie nel cast di Pieces of a Woman con Shia LaBeouf proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

IndieNoise : @ddjangofett Okay se benny e shia interpretano due fratelli, io mi aggrappo a tutt* voi della safdie squad perché n… -