Basket: Devyn Marble alla Virtus Bologna. L’ex Trento annunciato a sorpresa dalle V nere (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Con una mossa a sorpresa, la Virtus Bologna si attiva sul mercato degli americani già conosciuti nel panorama europeo e si assicura le prestazioni di Devyn Marble, già visto per due stagioni a Trento tra il 2017 e il 2019. Marble va a ricoprire lo spot di guardia-ala piccola nelle rotazioni di coach Sasha Djordjevic. Nato a Southfield, un sobborgo di Detroit famoso per l’università privata Lawrence Tech e per i cinque grattacieli dorati che prendono il nome di “Golden Triangle”, Marble ha frequentato la University of Iowa, dove ha anche giocato per i quattro anni del percorso di studi. In particolare, è risultato uno dei due giocatori della conference Big Ten, una delle più celebri del variegato mondo NCAA, a mettere insieme contemporaneamente più di 1675 punti, 375 assist, 450 rimbalzi e 175 palle rubate dalla stagione 1985-1986. Il mondo NBA, tuttavia, non gli ha ... oasport

