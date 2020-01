Avengers: svelato il team che sostituirà gli eroi più potenti della Terra? (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Stando a nuove indiscrezioni, sarebbe noto il nome della squadra di supereroi che sostituirà provvisoriamente gli Avengers nel Marvel Cinematic Universe. Stando a nuove indiscrezioni, sarebbe noto il nome della squadra di supereroi che sostituirà provvisoriamente gli Avengers nel Marvel Cinematic Universe. Ricordiamo infatti che gli eroi più potenti della Terra hanno attualmente i ranghi ridotti: Iron Man e Black Widow sono morti, Steve Rogers è in pensione e ufficialmente deceduto agli occhi del pubblico, Hulk è fisicamente indebolito, Thor è partito nello spazio con i Guardiani della Galassia e Hawkeye è tornato a casa per stare con la famiglia. Inoltre, Spider-Man è (presumibilmente) ricercato per omicidio, e altri potenziali membri come Doctor Strange e Captain Marvel sono probabilmente alle prese ... movieplayer

Noovyis : (Avengers: svelato il team che sostituirà gli eroi più potenti della Terra?) Playhitmusic - - IGNitalia : Dopo Final Fantasy 7 Remake, Square Enix ha svelato anche un rinvio per #MarvelsAvengers, che arriverà quattro mesi… -