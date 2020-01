Australia, maxi incendio a Canberra. Le autorità: “Restate in casa, uscire è pericoloso” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Torna l’emergenza roghi in Australia: a Canberra si è sviluppato un incendio di vaste proporzioni nella zona dell’aeroporto, costringendo gli abitanti a rifugiarsi in casa. In fiamme un’area di 90 ettari. Il servizio di emergenza verso le 17:30 ha diramato l’allerta alla popolazione, quando era già troppo tardi per scappare: ai cittadini è stato chiesto di non lasciare le proprie abitazioni. “Ora è troppo tardi per andarsene, se non siete nella zona, non tornate”. Il fuoco si sta avvicinando ai sobborghi di Beard, Oaks Estate e West Queanbeyan. “Le persone che vivono in queste zone sono in pericolo e devono cercare immediatamente riparo. Mettersi alla guida ora è estremamente pericoloso, potenzialmente letale”. I vigili del fuoco stanno lavorando da ore per tenere i roghi sotto controllo e il livello di emergenza è stato abbassato. The ... ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Australia, maxi incendio a Canberra. Le autorità: “Restate in casa, uscire è pericoloso” - Noovyis : (Australia, maxi incendio a Canberra. Le autorità: “Restate in casa, uscire è pericoloso”) Playhitmusic - - TutteLeNotizie : Australia, maxi incendio a Canberra. Le autorità: “Restate in casa, uscire è pericoloso” -