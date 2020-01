Ascolti TV | Martedì 21 gennaio 2019 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Lorenzo Insigne (da Facebook) Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Napoli-Lazio ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Il Fidanzato di mia Sorella ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 #CartaBianca ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 DiMartedì ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su TV8 Men in Black 3 ha segnato il % con .000 spettatori mentre sul Nove Allacciate le cinture ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Access Prime Time Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene .000 spettatori con il ... davidemaggio

zazoomnews : Ascolti tv martedì 21 gennaio 2020: Coppa Italia New Amsterdam Cartabianca - #Ascolti #martedì #gennaio #2020: - cheTVfa : @fabrydami Non mi sembra proprio ???? Gli ascolti negativi in prime time sono stati a causa della replica de… - adceu_kinda_fan : Io, martedì scorso, quando ho scoperto che l'hanno spostato in 2a serata per i bassi ascolti -