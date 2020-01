Angelina Jolie | Il dolore per bacio di Brad Pitt e Jennifer Aniston (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Angelina Jolie è stata colpita profondamente dalle recenti dichiarazioni e dal comportamento di Brad Pitt. L’attrice è ancora molto vulnerabile: lo svela The Sun. La fine del matrimonio tra Angelina Jolie e Brad Pitt ha lasciato segni profondissimi sia nella vita dell’attore (impegnato a prendere di nuovo in mano la propria vita) sia nel cuore della … L'articolo Angelina Jolie Il dolore per bacio di Brad Pitt e Jennifer Aniston è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

