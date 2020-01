Almirante: presidente Consiglio comunale, 'un patriota, ha fatto i conti con il passato' (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Verona, 22 gen. (Adnkronos) - "Rispetto e comprendo ogni opinione, ma mi spiace si voglia creare contrapposizione tra cose che sono su piani e tempi diversi. Auspico possa esserci una riflessione e un dialogo che porti ad una soluzione condivisa. Almirante è stato un patriota, un politico onesto e, liberoquotidiano

marisaLaDestra : .@Storace Dir?via #SecolodItalia???? ??#Meloni:#Almirante merita un omaggio,la #sinistra ha perdonato il passato… - NonnaMaria15 : RT @marco_gervasoni: No la strada ad #Almirante ? Va bene, ma allora via le strade degli italiani complici di #Stalin a cominciare da #Togl… - 1Swedemborg : RT @marco_gervasoni: No la strada ad #Almirante ? Va bene, ma allora via le strade degli italiani complici di #Stalin a cominciare da #Togl… -