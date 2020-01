Virus Cina, Burioni: “Alzare la soglia d’attenzione: rischio per l’Italia non è minimo” (Di martedì 21 gennaio 2020) Virus Cina, Burioni: “rischio per l’Italia non è minimo, alzare allerta” “Leggo sui giornali che le autorità europee hanno affermato che il rischio che il Virus arrivi in Europa, e in particolare in Italia, è minimo. Io non sono per niente d’accordo con loro, ma spero vivamente di sbagliarmi”. Lo scrive il virologo Roberto Burioni sulla sua pagina web ‘MedicalFacts’ commentando cosa sta accadendo in Cina con l’emergenza sanitaria scattata dopo i 6 decessi e i contagi del nuovo Virus che si è diffuso dal mercato del pesce della città cinese di Wuhan. Il Virus che si è sviluppato in Cina e che ha già provocato 6 morti potrebbe arrivare presto in Italia? E quali sono i rischi di un possibile contagio? Mentre un team di esperti della National Health Commission ha ufficializzato il fatto che il misterioso Virus cinese si trasmette da uomo a ... tpi

