Virginia Raggi battuta in Campidoglio. Dodici 5 stelle votano con l'opposizione il no alla discarica di Monte Carnevale (Di martedì 21 gennaio 2020) I 5 stelle capitolini votano contro la Raggi sulla discarica di Monte Carnevale. L’Assemblea Capitolina, consiglio a maggioranza a M5s, ha approvato le mozioni proposte da Pd e FdI contro il sito di Monte Carnevale, nella Valle Galeria.La mozione di Fdi è stata votata anche da 12 consiglieri M5S che di fatto hanno sconfessato la decisione della giunta arrivata il 31 dicembre 2019 nell’ambito dell’accordo sui rifiuti con la Regione Lazio.I consiglieri M5s, sul gruppo di 26, che hanno votato a favore, assieme alle opposizioni, della mozione proposta da Fratelli d’Italia che chiede di ritirare la delibera della giunta pentastellata che indica Monte Carnevale come sito per la realizzazione di una discarica. Con le opposizioni hanno votato i consiglieri 5 stelle Roberto Allegretti, Agnese Catini, Andrea Coia, Roberto Di Palma, Daniele Diaco, Simona Donati, ... huffingtonpost

