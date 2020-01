“Violenza domestica e di genere”, domani il corso di formazione all’Unisannio (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – domani alle ore 9.30, presso l’Aula Magna DEMM dell’Università degli Studi del Sannio, si inaugura il “corso di formazione sul tema della violenza domestica, di genere e contro le vittime vulnerabili”, organizzato dalla Procura della Repubblica di Benevento, dall’Università degli Studi del Sannio e dall’Università Giustino Fortunato, nell’ambito delle attività del Tavolo Tecnico Interistituzionale e dello Spazio di accoglienza e ascolto per la tutela delle vittime vulnerabili e di violenza di genere istituiti presso la Procura della Repubblica di Benevento. Il corso si articola in tre incontri, domani si inizia con il primo dei tre sui “Profili giuridici e applicativi delle prime attività di contrasto alla violenza domestica, di genere e contro le vittime vulnerabili”; il secondo incontro si terrà il 14 maggio 2020, ... anteprima24

