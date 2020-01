Usa, trovati morti in una casa in Arizona tre bambini piccoli: ignote le cause del decesso (Di martedì 21 gennaio 2020) Giallo negli Stati Uniti, nella città di Phoenix, dove la polizia intervenuta in una casa ha trovato tre bambini piccoli morti. Al momento non è chiaro cosa sia accaduto, ma i piccoli non presentavano segni di violenza sul corpo. Le vittime sono un maschietto di 3 anni e due bambine di 2 anni e 7 mesi. fanpage

cmorgi : Un aspetto non curato, barba, capelli, non si usa darsi una riguardata al mattino? Una parlata moscia è ambigua, c… - infoitestero : Due soldati americani trovati morti in base Usa di Spangdahlem, in Germania: è mistero - infoitestero : Germania, due soldati Usa trovati morti in base aerea -