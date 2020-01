UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntate dal 27 al 31 gennaio 2020 (Di martedì 21 gennaio 2020) anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio 2020: Fabrizio prova a riconquistare Marina. La sorpresa che Filippo voleva fare a Serena e Irene si è tramutata in una doccia gelata per lui. Raffaele teme che Renato, abbandonato prima da Nadia e poi da Otello, sia caduto in una pericolosa depressione; intanto Otello deve affrontare anche un altro problema… Serena appare stanca di doversi giustificare agli occhi del marito; intanto Filippo è tormentato dalla gelosia, al punto da prendere una decisione che potrebbe peggiorare le cose. Angela è preoccupata per la madre, intanto Marcello cerca di manipolare ulteriormente Giulia. Roberto fa sentire la sua vicinanza a Marina, la quale nel frattempo inizia a capire che i problemi con Fabrizio riguardano anche il lato professionale e non solo quello privato. In balia di Marcello dopo essere ... tvsoap

