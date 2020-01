Sarah Scazzi, arriva la parola ‘fine’ 10 anni dopo il terribile omicidio di Avetrana (Di martedì 21 gennaio 2020) Adesso si è davvero giunti al termine del processo-bis sui falsi testimoni dell’omicidio Sarah Scazzi, l’adolescente di 15 anni uccisa ad Avetrana, in provincia di Taranto, il 26 agosto del 2010. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’, per le bugie, le false testimonianze e le autocalunnie sono stati condannati 11 imputati su 12. Assolta dunque una sola persona. La richiesta dell’accusa, capitanata dal pubblico ministero Mariano Buccoliero, prevedeva infatti le condanne di tutti e 12 gli imputati. Coloro che hanno subito una pena maggiore sono stati Mariano Russo e Michele Misseri, che dovranno scontare rispettivamente 5 e 4 anni di reclusione. L’amico Ivano Russo, che sarebbe stato conteso dalla vittima e dalla cugina Sabrina Misseri e la cui rivalità sarebbe stato uno dei motivi scatenati l’assassinio, è stato anche lui ... caffeinamagazine

