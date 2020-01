Roma, la donna arrestata per aver ucciso la figlia neonata: “È caduta dal letto dopo il parto in casa” (Di martedì 21 gennaio 2020) Roma, la donna arrestata per aver ucciso la figlia neonata: “È caduta dal letto dopo il parto in casa” “È caduta dal letto dopo il parto”. Si è difesa così la 30enne fermata dai carabinieri ad Acilia, vicino Roma, sabato scorso e accusata dell’omicidio della figlia neonata. La bimba, partorita in casa quel giorno, era stata portata in gravi condizioni al Bambino Gesù di Roma ed è morta dopo due giorni di agonia. La madre, italiana di origini svedesi, è stata fermata dai carabinieri di Ostia e si trova ai domiciliari con l’accusa di omicidio. La donna ha raccontato agli investigatori di non essersi accorta di aspettare un bambino fino all’arrivo delle doglie. Ha partorito in casa, apparentemente sola. A dare l’allarme era stata la nonna della neonata. “Sono entrata nella stanza dove mia figlia aveva partorito e ho visto la piccola a terra ... tpi

