Roberto Calderoli contro le Sardine: "Avete visto il video di insulti a Salvini? Sono diventati piranha" (Di martedì 21 gennaio 2020) Stando al video pubblicato da Matteo Salvini, quello che ritrae Pd e Sardine in piazza a Ozzano (provincia di Bologna) alle prese con insulti di ogni genere, sono loro i veri odiatori. Ne è convinto anche Roberto Calderoli che corre in soccorso al leader della Lega: "Eccolo il vero volto dei democra liberoquotidiano

sandroz_it : RT @inaltoicuori_5S: Travaglio sul #referendum leghista bocciato dalla #CorteCostituzionale 'Eppure un indizio preciso di come sarebbe fin… - SetDamper : RT @inaltoicuori_5S: Travaglio sul #referendum leghista bocciato dalla #CorteCostituzionale 'Eppure un indizio preciso di come sarebbe fin… - TuzioristaGreen : RT @inaltoicuori_5S: Travaglio sul #referendum leghista bocciato dalla #CorteCostituzionale 'Eppure un indizio preciso di come sarebbe fin… -