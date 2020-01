Roberto Alessi in lutto: amico si è suicidato/ "Max se n'è andato nel modo peggiore" (Di martedì 21 gennaio 2020) Roberto Alessi in lutto: amico si è suicidato. "Max se n'è andato nel modo peggiore", scrive il direttore di Novella 2000. E confessa di avere un rimorso... ilsussidiario

antodelprino : RT @laviniaorefici: GIOVEDÌ SERA SPECIALE SU LA5 “HARRY&MEGHAN -THE ROYAL SAGA! SI PARLA DI #MEGXIT E CON ME IN STUDIO CI SARÀ ROBERTO ALES… - laviniaorefici : GIOVEDÌ SERA SPECIALE SU LA5 “HARRY&MEGHAN -THE ROYAL SAGA! SI PARLA DI #MEGXIT E CON ME IN STUDIO CI SARÀ ROBERTO… - BlogSocialTv1 : ROBERTO ALESSI: IL RE DEI VIP / -