Raimondo Todaro a Vieni da me: "Venerdì sera c'era un mortorio" (Di martedì 21 gennaio 2020) Il cantante mascherato, Raimondo Todaro a Vieni da me: "Un mortorio dopo l'eliminazione di Arisa" E' tornato anche oggi, martedì 21 gennaio 2020, a Vieni da me Raimondo Todaro, dove ha parlato, ancora una volta, de Il cantante mascherato, che anche con la seconda puntata ha ottenuti grandi ascolti battendo la concorrenza del Grande Fratello Vip. Ospitato dalla padrona di casa di Vieni da me, Caterina Balivo, Raimondo Todaro su Il cantante mascherato ha rivelato: Venerdì sera erano tutti tristi per l'eliminazione di Arisa (il Barboncino, ndr.). Sembrava un mortorio! "Mi è dispiaciuto molto che sia uscita proprio lei" ha poi aggiunto. Vieni da me, Raimondo Todaro su Il cantante mascherato: "Venerdì sembrava esserci un funerale" Continuando a parlare dell'eliminazione del Barboncino a Il cantante mascherato, Raimondo Todaro nella

