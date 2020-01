Pensioni, quanto costa l’uscita a 62 anni (Di martedì 21 gennaio 2020) L’uscita a 62 anni dal lavoro proposta dai sindacati al governo arriverebbe a costare 20 miliardi. Spiega oggi Repubblica che la proposta dei sindacati – fuori a 62 anni con 20 di contributi e nessun ricalcolo con il meno favorevole metodo contributivo – porterebbe le lancette indietro a ben prima della legge Fornero del 2011. Quando le donne uscivano a 60 anni e gli uomini a 65. La curva della spesa Pensionistica si alzerebbe come un soufflè di un punto, un punto e mezzo di Pil, ragionano i tecnici del governo. Anche se i calcoli sono tutti da mettere a punto. La mina dei costi è però sul tavolo. E lì la troveranno i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil quando lunedì incontreranno il ministro Catalfo proprio per entrare nel merito della loro proposta. Sia chiaro: non sarà un confronto risolutivo. Si metteranno i primi paletti, si stilerà una road map della ... nextquotidiano

francescoseghez : Molti meno giovani, lavori che cambiano e sempre meno manuali, aspettativa di vita che cresce. Bastano questi tre e… - fiaschetta69 : @La_gaia_scienza @AOffensivo @VeroDeRomanis @repubblica Credo abbia frainteso. 1 è una critica rilevante in quanto… - Nikkio48 : @marattin @mariamacina Caro Marattin, elugubrami, fammi sapere quanto pagheremo di Irpef noi pensionati. Non si può… -